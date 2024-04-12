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В Тегеране пройдет выставка-конференция по ВИЭ

Зеленая экономика Материалы 12 апреля 2024 12:44 (UTC +04:00)
В Тегеране пройдет выставка-конференция по ВИЭ

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - В Тегеране 27-28 мая пройдет восьмая выставка-конференция по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на организатора - "Iran Renewable Energy Conference" (Iran REC 2024).

Цель конференции - обсуждения достижений и планов по ВИЭ, инновациям, трансформации в энергетике и экономике.

Целевой показатель Ирана по ВИЭ - 10 ГВт к 2026 году за счет солнечной энергии (до 300 солнечных дней в году), энергии ветра и геотермальных источников.

Правительство Ирана планирует увеличить установленную мощность ВИЭ до более чем 100 ГВт.

Помимо докладчиков от иранских энергетических структур (министерства, ISA, SATBA и других), на конференции выступят представители Германии (Вернер Вармут - гендиректор PSE Projects), Китая, почетный вице-президент Всемирной Ассоциации ветроэнергетики Джами Хосейн, специалисты ряда европейских и азиатских международных организаций.

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