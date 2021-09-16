Казахстан заинтересован в реализации совместных медиапроектов с Азербайджаном
БАКУ /Trend/ - Казахстан заинтересован в реализации совместных медиапроектов с Азербайджаном, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство информации и общественного развития Казахстана.
Министерство готово содействовать в вопросах реализации совместных проектов с азербайджанскими телеканалами, обмена опытом между специалистами двух стран в сфере медиа, а также в распространении вещания телеканала Qazaq tv в сетке кабельных операторов на территории Азербайджана.
Сообщается, что представители Азербайджана были приглашены для участия в предстоящем мероприятии Astana Media Week, которое пройдёт 27–28 сентября 2021 года в Казахстане.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: agdzhaev
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