БАКУ /Trend/ - Казахстан заинтересован в реализации совместных медиапроектов с Азербайджаном, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство информации и общественного развития Казахстана.

Министерство готово содействовать в вопросах реализации совместных проектов с азербайджанскими телеканалами, обмена опытом между специалистами двух стран в сфере медиа, а также в распространении вещания телеканала Qazaq tv в сетке кабельных операторов на территории Азербайджана.

Сообщается, что представители Азербайджана были приглашены для участия в предстоящем мероприятии Astana Media Week, которое пройдёт 27–28 сентября 2021 года в Казахстане.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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