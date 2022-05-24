В "Лаборатории Касперского" прокомментировали опасность открытых Wi-Fi-сетей

БАКУ /Trend/ - Свободный доступ в интернет в любой момент и в любом месте может привести к утечке данных.

Об этом сказал Trend представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

По его словам, пользуясь общественным Wi-Fi, вы можете передавать много ценной информации: платежные данные, логины и пароли от всевозможных сервисов, документы и переписку.

"Заполучив их, злоумышленник может перевести ваши банковские средства на свой счет, похитить доступ к вашим аккаунтам и распространять через них спам или выпрашивать у ваших знакомых деньги. Добравшись до личной переписки, злоумышленник может вас шантажировать. А если вы подключились к небезопасной сети с рабочего устройства, то коммерческая информация вашей компании также может быть скомпрометирована. В отдельных случаях злоумышленники могут даже незаметно заразить ваше устройство вирусом, который останется в нем и после отключения от "опасного" Wi-Fi", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что не стоит доверять общественным Wi-Fi-сетям, а также необходимо запретить автоматическое подключение к ним.

"Также хочу отметить, что не стоит использовать Wi-Fi для работы с сервисами, требующими аутентификации, если обстоятельства вынуждают срочно проверить баланс карты или авторизоваться на сайтах государственных услуг. Делайте это через мобильную связь. "Даже если дорого и в роуминге - утечка конфиденциальной информации через сомнительную Wi-Fi-точку обойдется вам гораздо дороже", - добавил Мамедов.