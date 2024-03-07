Больше интернета, больше звонков внутри сети и больше возможностей в тарифе «SuperSen»! (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Принимая во внимание тренды рынка мобильной связи, Azercell регулярно пересматривает портфель предложений, предлагая своим абонентам актуальные и более удобные услуги. Ведущий мобильный оператор страны с 06.03.2024 запускает новые тарифные пакеты «SuperSen» в системе предоплатной связи. Охватывающий различные ценовые диапазоны тарифный пакет «SuperSen» предоставляет больший объем интернет-трафика и звонков внутри сети, а также массу возможностей. Абоненты смогут существенно сэкономить на расходах, воспользовавшись удобным общением в рамках тарифа, отвечающего самым современным требованиям мобильной связи:

Все пакеты SuperSen включают до 1 ГБ Интернета для текстовых сообщений в WhatsApp и FB Messenger.

Подключиться к тарифному пакету «SuperSen» могут как существующие, так и новые абоненты предоплатной линии (SimSim) посредством любого канала для активации (приложение «Kabinetim», USSD или SMS).

Более подробную информацию о тарифном пакете «SuperSen» вы можете получить на сайте https://www.azercell.com/ru/personal/plans-and-services/mobile-tariffs/prepaid/supersen-pr.html