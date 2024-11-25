Названы доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта спутниковых услуг

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2024 года доходы ОАО "Азеркосмос" от предоставления спутниковых и телекоммуникационных услуг (50 странам мира) составили 13,9 миллиона долларов США, сообщает Trend.

Согласно данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг составили 74 процента его общих доходов.

Отмечается, что только в сентябре 2024 года "Азеркосмос" экспортировал услуги на сумму 1,5 миллиона долларов США в 40 стран мира.

В отчетный период ОАО осуществило экспорт спутниковых и телекоммуникационных услуг в Великобританию (на 4,4 миллиона долларов), Люксембург (2,9 миллиона долларов), Объединённые Арабские Эмираты (736,6 тысячи долларов), Турцию (493,9 тысяч долларов) и Россию (488,1 тысячи долларов).

Напомним, что в 2023 году доходы ОАО "Азеркосмос" от предоставления спутниковых и телекоммуникационных услуг составили 19,8 миллиона долларов США (на 25,56 процента, или 6,8 миллиона долларов меньше, чем в 2022 году). ОАО осуществило экспорт спутниковых и телекоммуникационных услуг в Великобританию (на 5,8 миллиона долларов), Люксембург (4,1 миллиона долларов), Объединённые Арабские Эмираты (1,6 миллиона долларов), Германию (1 миллион долларов) и Нигерию (724,9 тысячи долларов).

Отметим, что по итогам 2022 года доходы ОАО "Азеркосмос" от предоставления спутниковых и телекоммуникационных услуг составили 26,6 миллиона долларов США.