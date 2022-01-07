Туркменское министерство объявило тендер на строительство цеха по производству ламината

Тендеры 7 января 2022 14:28 (UTC+04:00)
Туркменское министерство объявило тендер на строительство цеха по производству ламината
Туркменское министерство объявило тендер на строительство цеха по производству ламината
Туркменское министерство объявило тендер на строительство цеха по производству ламината
Туркменское министерство объявило тендер на строительство предприятия
Туркменское министерство объявило тендер на строительство предприятия
ОАО &quot;Азерсу&quot; объявило открытый тендер
ОАО "Азерсу" объявило открытый тендер
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