БАКУ/Trend/ - На судоремонтно-строительном заводе «Зых» завершился ремонт паромного судна «Балакен», принадлежащего транспортной флотилии ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO).

Как сообщили Trend в ASCO, на главной палубе и в машинном отделении судна произведены: установка труб, электромонтаж, а также работы по автоматике и сварке корпуса.

Кроме того, были очищены и покрашены подводная и надводная части парома.

Помимо этого, в соответствии с современными стандартами были отремонтированы жилые и служебные помещения.

Успешно завершив морские испытания, паром передан в эксплуатацию.

Отметим, что длина парома «Балакен» составляет 154,5 метра, ширина 17 метров, а максимальная скорость – 13,9 узлов. Паром вмещает 54 вагона.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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