Казахстан нацелен увеличить пропускную способность Транскаспийского транспортного маршрута

БАКУ /Trend/ - Казахстан нацелен увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом заявил председатель Комитета транспорта Казахстана Касым Тлепов, передает Trend со ссылкой на казахстанское министерство индустрии и инфраструктурного развития.

По его словам, Транскаспийский международный транспортный маршрут является одним из альтернативных путей, позволяющих диверсифицировать транзитные и экспортные возможности. Маршрут проходит через территорию Азербайджана, Грузии, Турции и далее - в Европу.

«Перед нами стоит задача увеличить пропускную способность данного маршрута. Планируется создание контейнерного хаба в Специальной экономической зоне морского порта Актау. Это позволит наладить грузоперевозки по Транскаспийскому транспортному маршруту. В проект будут привлечены мировые логистические компании. Также в условиях дефицита паромного флота на Каспии планируется строительство собственного паромного флота в количестве 10 единиц», – сказал Тлепов.