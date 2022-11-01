В современных условиях возрастает роль Транскаспийского транспортного коридора - премьер Казахстана

БАКУ /Trend/ - В современных условиях возрастает роль Транскаспийского транспортного коридора.

Об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, передает во вторник Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Смаилов призвал совместными усилиями развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры.

«Порт Актау обладает достаточным потенциалом стать узловым на маршруте «Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия». В современных условиях также возрастает роль Транскаспийского транспортного коридора в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. Совместная реализация возможностей этого маршрута позволит обеспечить стабильные объемы грузов и устойчивые перевозки», — подчеркнул он.