Observer Research Foundation об интересе Индии к Среднему коридору

БАКУ/Trend/ — "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ или "Средний коридор") может предоставить Индии дополнительную возможность выхода на рынки Европы и Азии, что является актуальным вариантом с учетом нарушения мировой цепочки поставок и ее стремления к конструктивному и стратегическому взаимодействию с богатой углеводородами и стратегически важной Центральной Азией и Евразией.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на публикацию на сайте авторитетного исследовательского фонда "Observer Research Foundation" соответствующего анализа.

Автор этого исследования научный сотрудник программы этого фонда, известный эксперт по азиатскому региону Айджаз Вани считает, что Индия, которая уже является участницей международного коридора "Север-Юг" (INSTC), может использовать и Средний коридор для облегчения доступа к более широким рынкам ЕС, Каспийскому региону, Центральной Азии и за ее пределами.

"После завершения в 2027 году строительства железнодорожной линии Решт-Астара (Иран-граница с Азербайджаном) время транзита по западной ветке маршрута "Север-Юг" (INSTC) сократится до 10 дней с нынешних 25-30 дней. Традиционный морской путь длиной 16 129 километров занимает 45 дней. А поскольку западная ветка INSTC пересекает Средний коридор в Азербайджане, то Нью-Дели может через маршруты Баку-Тбилиси-Батуми или Баку-Тбилиси-Карс (этот маршрут введен в эксплуатацию в 2017 году) выйти на рынки Европы и Черноморского региона за более короткий период", — уверен Вани.

Он напоминает, что Средний коридор является важным маршрутом для стран Центральной Азии, которые стремятся расширить свою торговлю с Европой, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая, а также разные геополитические риски.

"Ожидается, что при поддержке США и других стран-единомышленников объем торговли по Среднему коридору утроится к 2030 году. Это приведет к 37-процентному увеличению торговли между Азербайджаном, Грузией и Казахстаном и 28-процентному увеличению торговли между этими странами и ЕС. Думаю, что для Индии сближение Среднего коридора и INSTC снизит риск сбоев поставок и поможет Нью-Дели усилить свое влияние в регионе", — считает эксперт "Observer Research Foundation".

По его мнению, у "Среднего коридора" есть потенциал для стимулирования диверсификации экономик, поощрения региональной интеграции и укрепления дипломатических отношений.

"Индия может использовать свои отношения с регионом для формирования новых культурных и экономических партнерств в Евразии, даже на фоне продолжающихся в мире геополитических проблем", — отметил Вани.

Он напомнил, что жесткие санкции Запада в отношении России из-за войны с Украиной побудили многие страны мира пересмотреть свои цепочки поставок и торговые маршруты.

"Средний коридор стал одним из таких маршрутов, который приобрел важное значение. Этот коридор, охватывающий Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ и созданный с целью расширения связей между Азией и Европой, обеспечивает столь необходимую в настоящее время альтернативу и более быстрые поставки, чем российский Северный морской коридор", — считает автор исследования

Он напоминает, что маршрут включает в себя 4 250 километров железнодорожных путей и 500 километров морских путей, но он на 2000 километров короче российского морского "Северного коридора".

"Транзитный поезд по Среднему коридору из Китая до Турции идет 12 дней, до Праги (Чехия) — 18 дней. В период с 2014 по 2021 год по Среднему коридору прошло 49 тысяч грузовых поездов с годовым приростом в 92,7 процента", — сообщил эксперт.

Он посетовал на то, что Средний коридор составлял лишь четыре процента по объемам поставок и пять процентов в стоимости торговли между ЕС и Китаем, но отметил, что на этом маршруте доминировала внутрирегиональная торговля между государствами Центральной Азии и Южного Кавказа, а также между Центральной Азией и Европой.

Эксперт привел данные за октябрь 2022 года, которые показывают 40-процентное снижение поставок между Китаем и ЕС по морскому Северному коридору.

"После изменений в мире в 2022 году Средний коридор стал решением для обеспечения соблюдения международных санкций (против РФ) и получил выгоду от этих изменений. Так, по сравнению с 2021 годом контейнерные перевозки по этому коридору в 2022 году увеличились на 33 процента, а страны региона активизировали дипломатическое взаимодействие для улучшения инфраструктуры и решения других вопросов. В частности, Азербайджан, Грузия и Казахстан в 2023 году объявили о создании совместного железнодорожного предприятия. Это снизит заторы на маршруте", — отметил представитель "Observer Research Foundation".

По его мнению, Европа прилагает все усилия для расширения Среднего коридора ради своих собственных геостратегических и геоэкономических интересов, включая диверсификацию источников для повышения энергетической безопасности.

Маршрут также привлек значительное внимание со стороны международных финансовых институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР), Всемирный банк и Агентство США по международному развитию (USAID).

"Китай, со своей стороны, попытался объединить инициативу "Один пояс - один путь" и Средний коридор, но пока еще не полностью инвестировал в его развитие. В апреле 2023 года посол Китая в Грузии поддержал Средний коридор, а в июле 2023 года Китай и Грузия подписали соглашение о стратегическом партнерстве с целью расширения сотрудничества в торговле и укрепления инфраструктуры Среднего коридора", — отметил Вани.

В целом, автор исследования видит большие перспективы активного задействования Среднего коридора в международной торговле, и считает, что такая крупная экономика, как Индия, должна включить этот коридор в сферу своих интересов.

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