Турецкий инвестфонд намерен развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут

БАКУ / Trend/ - Турецкий инвестиционный фонд (ТИФ) намерен развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), сообщает в четверг Trend.

Согласно данным TIF, об этом 27 ноября сказал президент фонда Багдат Амреев в ходе министерской встречи Группы друзей устойчивого транспорта при ООН в столице Туркменистана Ашхабаде.

Мероприятие было организовано под сопредседательством Туркменистана и Китая.

"На встрече была подчеркнута важность совместных усилий и стратегических партнерств для достижения целей ООН в области устойчивого транспорта, а также повышение безопасности на дорогах посредством улучшения транспортной взаимосвязанности, развития устойчивых транспортных решений и внедрения инновационных зеленых технологий", - говорится в информации фонда.

В своем выступлении Б.Амреев отметил, что транспорт и таможенное сотрудничество традиционно занимают высокое место в повестке дня тюркского сотрудничества.

Он напомнил, что недавний Бишкекский саммит глав государств тюркских стран подчеркнул необходимость решения существующих вызовов и укрепления сотрудничества в области транспорта и транзита.

Президент ТИФ подчеркнул, что фонд, являясь первым совместным финансовым институтом тюркских государств, созданным для укрепления внутригосударственной торговли и инвестиций, стимулирования экономического роста и продвижения инновационных проектов, уделяет особое внимание транспортному сектору и особый акцент будет сделан на поддержку логистики и инфраструктуры, включая развитие Среднего коридора.

Он также отметил, что ТИФ может поддерживать другие инициативы в области транспорта, такие как развитие паромных перевозок типа Ro-Ro и Ro-Pax, увеличение грузовых мощностей, а также цифровизацию транспортного сектора.