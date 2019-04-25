В Кыргызстане прошел форум молодых лидеров Тюркского совета

В Туркестане в рамках заседания IV Генеральной ассамблеи Союза тюркских университетов Тюркского совета «Туркестан – колыбель тюркского мира» прошел второй форум молодых лидеров Тюркского совета, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

Форум организован акиматом Туркестанской области и Международным казахско-турецким университетом имени Ходжа Ахмеда Ясави, сообщает пресс-служба акима области.

В форуме приняли участие молодые делегаты, активная молодежь из Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и других областей Казахстана.

Открывая форум, председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК М.Кожахмет, заместитель акима Туркестанской области М.Отарбаев, президент «Молодежного фонда Турецкой Республики» TUGVA Э.Эминоглу, президент Молодежного форума исламского сотрудничества Т.Айхан пожелали участникам мероприятия успехов.

Цель форума - обмен опытом в рамках развития региона и молодежной политики, придание дополнительного импульса развитию туристического потенциала области, укрепление братских и дружественных отношений между тюркоязычными народами.

В рамках данного мероприятия были организованы встречи молодежи на свободную тематику, секционная работа в формате «Opentalks», экскурсии по историческим и святым местам Туркестанской области.

Наряду с этим, в ходе открытия II Форума молодых лидеров Тюркского совета прошло торжественное шествие тюркской молодежи, а также состоялся фестиваль этно-исскуств тюркских народов «Возвращение в Туркестан». Отметим, первый в своем роде фестиваль этно-искусств направлен на популяризацию тюркской культуры и искусства, всестороннюю передачу традиционной музыки казахского и тюркских народов. В ходе фестиваля выступили этно-фольклорные ансамбли и исполнители традиционной музыки тюркоязычных народов, а также прозвучали национальные инструменты.

Вместе с тем, в ходе масштабного мероприятия гости ознакомились с выставкой прикладного искусства тюркских народов.

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