Боксеры из Кыргызстана выиграли шесть медалей на турнире в Азербайджане

3 мая 2019 09:24 (UTC+04:00)

Спортсмены из Кыргызстана успешно выступили на международном турнире по боксу Heydar Aliyev CupKhirdalan - 2019. Результаты указаны на сайте European Boxing Confederation, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Соревнования среди юношей 2003-2005 годов рождения прошли в городе Сумгаит (Азербайджан) с 27 апреля по 1 мая. Кыргызстанцы на данных состязаниях завоевали шесть медалей.

Серебряные награды достались Сагыну Сатырбалды уулу (до 66 кг) и Халиту Алиеву (до 80 кг). В тройку лидеров также выбились Кудрутбек Сулайманов (до 48 кг), Ихтияр Нишонов (до 54 кг), Кабатай Мукаш уулу (до 70 кг) и Сайирлан Нурбеков (до 75 кг) – они расположились на третьем месте.

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