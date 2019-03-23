Решение о переименовании столицы Казахстана - важнейшее событие в истории страны

БАКУ/Trend/ - Решение о переименовании столицы Казахстана является важнейшим событием в истории страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ», об этом сказал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

Министр юстиции пояснил, что в соответствии с законом «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» проведена работа, необходимая для переименования столицы, в результате которой глава государства подписал Указ о переименовании столицы.

В соответствии с установленной процедурой, правительство вносит президенту представления по наименованию и переименованию областей, районов, городов.

Это происходит на основании заключения республиканской ономастической комиссии и с учетом мнения населения соответствующей территории, ее местных представительных и исполнительных органов. Для этого, учитывается мнение населения соответствующей территории путем проведения публичных слушаний в постоянных комиссиях маслихата, по итогам которых оформляют протокол.

В данном случае, слушания состоялись 20 марта, и соответствующий протокол размещен на сайте astana.gov.kz. На основании слушаний и протокола, городской маслихат и акимат внесли соответствующее предложение в республиканскую ономастическую комиссию.

Ее положительное заключение на предложение переименовать город получено 20 марта 2019 года.

Министр юстиции еще раз подчеркнул, что, несмотря на короткие сроки, все процедуры проведены в строгом соответствии с действующим законодательством.

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