Токаев поддержал идею переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею вернуть Алматы историческое название – Алма-Ата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Идею выдвинул писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов.

"Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей", - заявил Сулейменов.

Писатель рассказал, что обсуждал это предложение на встрече с Токаевым, который поддержал инициативу. При этом президент Казахстана подчеркнул, что народ должен сам решить этот вопрос.

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