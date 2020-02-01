В Казахстане задержали женщину, распространявшую слухи о коронавирусе

Полиция задержала в Казахстане женщину, распространявшую ложную информацию о коронавирусе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила в субботу пресс-служба департамента полиции Актюбинской области на западе республики.

"Полицейские Актюбинской области задержали работника фармацевтической компании, распространившую ложную информацию о коронавирусе. В ходе мониторинга социальных сетей 29 января выявлен факт распространения заведомо ложной информации посредством социальной сети WhatsApp. В ходе проведения проверочных мероприятий личность женщины, распространившей голосовое сообщение, установлена", - говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, в ходе допроса задержанная признала факт распространения заведомо ложной информации, искренне раскаивается в содеянном. Департаментом полиции начато досудебное расследование.

За распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей в Казахстане предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.

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