В Казахстане отменен ряд мероприятий из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отмене некоторых праздничных мероприятий в Казахстане на фоне распространения инфекции коронавируса, передает в понедельник Trend со ссылкой на Twitter президента.

«Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру. Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия», - говорится в сообщении президента.

Согласно последним данным, в Казахстане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 89 073 человек, 3 048 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 60 странах, в том числе Японии, Южной Корее, Италии, США, Канаде, Сингапуре, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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