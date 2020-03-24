Казахстан эвакуировал своих граждан из Кыргызстана из-за угрозы коронавирусa

БАКУ /Trend/ - Казахстан эвакуировал своих граждан из Кыргызстана из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Сообщается, что эвакуированные находились в Кыргызстане на лечении, но не успели вернуться.

«Главная задача государства оказывать максимальную помощь нашим гражданам, оказавшихся в затруднительном положении. Эти дети с особым диагнозом нуждались в специальной транспортировке», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число зараженных новым видом коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 68 человек.

Отметим, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)