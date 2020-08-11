Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 100 тысяч
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 722 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 374 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 156 / 97, город Алматы - 120 / 83, город Шымкент - 7 / 1, Акмолинская область - 23 / 13, Актюбинская область - 5 / 3, Алматинская область - 17 / 8, Атырауская область - 11 / 9, Восточно-Казахстанская область - 90 / 34, Жамбылская область - 20 / 10, Западно-Казахстанская область - 51 / 20, Карагандинская область - 87 / 35, Костанайская область - 30 / 15, Кызылординская область - 6 / 3, Мангистауская область - 19 / 17, Павлодарская область - 23 / 10, Северо-Казахстанская область - 34 / 6, Туркестанская область - 23 / 10.
Всего в стране выявлено 100 164 заболевших.