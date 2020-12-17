788 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 788 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 111, город Алматы - 77, город Шымкент - 4, Акмолинская область - 59, Актюбинская область - 12, Алматинская область - 49, Атырауская область - 77, Восточно-Казахстанская область - 69, Жамбылская область - 33, Западно-Казахстанская область - 27, Карагандинская область - 30, Костанайская область - 70, Кызылординская область - 2, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 88, Северо-Казахстанская область - 65, Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлены 144 523 заболевших.