В Казахстане завершилось голосование на выборах в Мажилис и маслихаты (Обновлено)

В Казахстане завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В соответствие с границами часовых поясов на избирательных участках пяти регионов - Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской областях - голосование завершилось в 21:00 по времени Нур-Султана (19:00 GMT+4).

Голосование в 12 регионах сегодня было окончено в 20:00 (18:00 GMT+4)по времени столицы.

Всего было открыто 10 060 избирательных участков, в том числе при представительствах страны в иностранных государствах 66 избирательных участков в 53 странах.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями, по состоянию на 20 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,1 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

Отметим, в выборах приняли участие кандидаты от пяти политических партий: «Nur Otan», «Ак жол», Народная партия Казахстана (бывшая КНПК – «Коммунистическая народная партия Казахстана»), «Адал», «Ауыл».

Для прохождения в Мажилис партии должны набрать не менее 7% от общего числа голосов.

18:43 (GMT+4) Голосование на очередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, а также маслихатов (местных представительных органов) завершилось в воскресенье на большей части территории страны, в нескольких западных регионах оно закончится на час позже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего в республике с 07:00 (05:00 GMT+4) до 20:00 (18:00 GMT+4) работали порядка 9,9 тыс. избирательных участков.

Еще 66 участков были организованы за рубежом, в 53 государствах. Возможностью проголосовать за границей могли воспользоваться порядка 12 тыс. граждан Казахстана.

В списки избирателей включили более 11,9 млн человек.