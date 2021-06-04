1319 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 319 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Всего в стране выявлено 391 695 заболевших.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 586 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 363 604.
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