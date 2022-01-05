Президент Казахстана провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране

Казахстан 5 января 2022 07:24 (UTC+04:00)
Президент Казахстана провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент сообщил, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята главой государства. Согласно Конституции, отставка премьер-министра означает прекращение полномочий всего правительства. Члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования его нового состава. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов.

Обращаясь к участникам совещания Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что одна из главнейших задач исполнительной власти – сдерживание инфляции, осталась невыполненной.

«Эта задача станет первостепенной для следующего состава Правительства страны и нового главы кабинета», – подчеркнул он.

Президент поблагодарил Правительственную комиссию, силы правопорядка, акима Мангистауской области за работу по стабилизации ситуации.

Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз».

Глава государства отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.

Президент подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

«На данный момент разработано только технико-экономическое обоснование. Не решены вопросы финансирования проекта. Второе. Действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате Министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги», – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев также указал на отсутствие системного подхода к реформированию отрасли.

«Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка», – убежден Глава государства.

В этой связи президент изложил ряд первоочередных мер, направленных на стабилизацию текущей ситуации.

«Во-первых, я одобряю комплекс мер, предложенных Правительственной комиссией по Мангистау. Во-вторых, поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года. В-третьих, поручаю Правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен. В-четвертых, поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий. Расследование проведите оперативно. Доложите в течение 20 дней», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике.

В завершение Касым-Жомарт Токаев также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации: ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней; ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе; приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»; рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней; рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения; создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

На совещании с докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председатель КНБ Карим Масимов, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.

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