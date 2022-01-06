В Туркменистане с обеспокоенностью следят за событиями в Казахстане - МИД

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане с обеспокоенностью следят за событиями, происходящими в последние дни в Республике Казахстан, передает Trend со ссылкой на туркменский МИД.

Исходя из многовековых уз дружбы и братства, добрососедских связей и отношений стратегического партнерства, искренне заинтересованы в скорейшей нормализации обстановки в Казахстане, в его дальнейшем стабильном общественно-политическом и социально-экономическом развитии, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

"Выражаем твердую уверенность в том, что такие качества, как мудрость, дальновидность, глубокое уважение к обычаям и традициям предков, толерантность, всегда присущие древнему казахскому народу, будут служить прочной основой для решения всех возникших вопросов в конституционно-правовом поле и в соответствии с международными нормами и правилами", - отмечается в информации.