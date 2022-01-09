Минздрав Казахстана опроверг информацию о 164 погибших во время протестов
Министерство здравоохранения Казахстана опровергло ранее появившуюся в СМИ информацию о числе погибших в стране во время беспорядков, передает Trend со ссылкой на российские СМИ. Телеканал «Хабар24» ранее сообщили о том, что в протестах погибло 164 человека, включая трёх детей
Информация о количестве погибших во время протестов в Казахстане не соответствует действительности. В Минздраве страны назвали технической ошибкой публикацию статистики в телеграм-канале оперштаба, сообщает Orda.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка Казахстана Аружан Саин заявила о гибели трёх детей во время беспорядков в республике. В результате протестов погибли два подростка и малолетний ребёнок.
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