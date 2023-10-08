Литва активно участвует в процессе диверсификации товарных маршрутов Казахстана – посол (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Литва активно участвует в процессе диверсификации товарных маршрутов Казахстана.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Литвы в Казахстане Эгидиюс Навикас.

Транскаспийский международный транспортный маршрут

"Развитие Транскаспийского маршрута является необходимым и перспективным проектом в нынешней геополитической ситуации, когда война в Украине нарушила традиционные цепочки поставок из Азии в Европу", - сказал он.

Как отметил посол, Литва приветствует планы Казахстана по диверсификации своих торговых маршрутов и активно участвует в этом процессе.

"Литва является ассоциированным членом межправительственной комиссии ТРАСЕКА. В июне 2023 года Союз транспортников Казахстана "KAZLOGISTICS" и Литовская конфедерация промышленников, а также акционерные общества "Литовские железные дороги" и "Дирекция Клайпедского государственного морского порта" подписали Меморандум о сотрудничестве в целях содействия развитию логистического потенциала ТМТМ. Мы считаем, что участие в проекте "Средний коридор" откроет перед Литвой большие возможности, в том числе возможность транспортировать грузы из Азии в регионы Балтии и Скандинавии", - сказал он.

Торговля между Казахстаном и Литвой

По словам Навикаса, объем торговли между Литвой и Казахстаном в 2023 году несколько снизился, но все еще остается на достаточном уровне.

"В контексте экономического сотрудничества Литва уделяет пристальное внимание соблюдению международных санкций, введенных в отношении России и Беларуси в связи с войной в Украине и поддерживает постоянный диалог со своими казахстанскими коллегами по этому вопросу.

Литовский и казахстанский бизнес продолжают сотрудничать и ищут возможности развития в свете новых геополитических реалий. Мы видим ряд возможностей для экономического сотрудничества, в частности в сфере торговли, транспортной и логистической сферах", - сказал он.

Посол отметил, что между странами также сохраняются перспективы инвестиционного сотрудничества. "Одним из таких примеров является план казахстанской компании Hill открыть завод в Литве", - добавил он.

Сотрудничество в сфере энергетики

По словам посла, энергетическое сотрудничество между Литвой и Казахстаном не получило должного глубокого развития, главным образом из-за географического положения стран. "Литовские компании не участвуют в энергетических проектах Казахстана. Однако Литва приветствует и поддерживает сотрудничество между ЕС и Казахстаном в области энергетики, в частности, увеличение казахстанского экспорта в европейские страны", - отметил он.

Возобновляемая энергетика

Навикас подчеркнул, что Литва известна своими достижениями в области возобновляемых источников энергии.

"Правительство страны поставило амбициозные цели по снижению загрязнения окружающей среды. Литовский бизнес уже получил признание в производстве компонентов возобновляемой энергетики. Ведутся переговоры с казахстанскими коллегами о передаче опыта в этой области, но они пока находятся на ранней стадии. Литва пока не участвует ни в одном проекте в сфере возобновляемой энергетики в Казахстане", - сказал он.

Новые перспективы сотрудничества

Как подчеркнул посол, экономическое сотрудничество между Литвой и Казахстаном хорошо налажено и остается стабильным на протяжении ряда лет. Однако новые геополитические реалии приносят и новые тенденции.

"Для Литвы становится все более актуальным вопрос поставок сырья. Особое внимание уделяется критическому сырью. Крупных проектов в этой сфере с Казахстаном пока нет, но есть четкие тенденции развития сотрудничества", - добавил Навикас.