Транзит газа в Узбекистан поможет модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана - Токаев

БАКУ /Trend/ - Транзит российского газа в Узбекистан поможет модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии запуска экспорта российского газа в Узбекистан по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр", проходящему через казахстанскую территорию.

"Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон", - сказал он.

Токаев отметил, что Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории.

"Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 миллиардов кубометров в год. Он также придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан", - добавил он.

Отметим, что Россия сегодня запустила экспорт газа в Узбекистан по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр", проходящего через территорию Казахстана.

В церемонии запуска приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Напомним, что в июне 2023 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали контракт на поставку российского газа в Узбекистан и дорожную карту по подготовке газотранспортной системы республики к его приемке и транспортировке.

Также "Газпром" подписал договор с казахстанской QazaqGaz на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.

Двухлетний договор предполагает объем поставок в 9 млн кубометров в сутки и это почти 2,8 млрд кубометров в год.