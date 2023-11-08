Казахстан увеличит поставки зерна в Китай до 1 млн тонн в год

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев сообщил, что республика намерена увеличить поставки зерна в Китай до 1 млн тонн в год, передает Trend.

В Минсельхозе Казахстана заявили, что республика планирует сохранить в 2023 году экспортный потенциал пшеницы, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Отметим, что в рамках 6-й Китайской международной импортной выставки подписан меморандум о сотрудничестве между продовольственной корпорацией Казахстана и китайской компанией C. P. Trading по поставке 200 тыс. тонн зерна.