Казахстан экспортировал мясо на 118,3 млн долларов

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев текущего года (январь-сентябрь) из Казахстана экспортировано 42,4 тыс. тонн мяса и мясопродуктов на 121,7 млн долларов, это на 31,5% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (32,2 тыс. тонн), передает Trend.

Из них с начала года экспортировано 40,3 тыс. тонн мяса на 118,3 млн долларов, тогда как в прошлом году за этот период экспортировано 30,4 тыс. тонн на 104 млн долларов, рост – на 32,5%.

В данной категории наибольший объем экспорта наблюдался по замороженному мясу КРС – в 4,4 раза (171 тонна – 2023 год, 38,3 тонн – 2022 год). При этом экспорт охлажденного мяса КРС по сравнению с январем-сентябрем прошлого года снизился на 12,6% (11,8 тыс. тонн – 2023 год, 13,5 тыс. тонн – 2022 год).