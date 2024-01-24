В Казахстане обсудили преимущества Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - В Казахстане состоялся международный круглый стол, организованный АО "Казахстанские железные дороги" (КТЖ, национальная компания) с участием ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и крупных казахстанских экспортеров.

Как передает в среду Trend, на мероприятии обсуждены преимущества и возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор), которые позволяют максимально быстро и экономически выгодно доставить груз отечественных экспортеров на мировые рынки.

Так, участники круглого стола - представили казахстанского бизнеса, экспортеры (горнодобывающей, нефтехимической, аграрной и другой продукции), крупнейшие грузоотправители смогли напрямую задать свои вопросы, внести предложения и обсудить ключевые вопросы взаимодействия в организации и развитии грузовых перевозок по ТМТМ.

В целом, повестка мероприятия была обширной. Помимо тарифов и номенклатур груза, затронуты также вопросы таможенного оформления, судовых партий, спотовых рынков, биржевых котировок, снижения затрат экспортеров на транспортировку продукции и другие темы.

Выступавшие говорили о совершенствовании таможенных процедур, модернизации транспортно-логистического сектора, цифровизации транспортных услуг на ТМТМ, формировании и реализации логистической политики.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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