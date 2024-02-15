Казахстан предложил катарской Al Faisal построить здание в Астане

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил катарской Al Faisal Holding построить знаковое здание в Астане, которое станет символом дружеских отношений между Казахстаном и Катаром.

Как передает в четверг Trend, об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе встречи с председателем совета директоров Al Faisal Holding, председателем Ассоциации катарских бизнесменов, координатором делового сотрудничества с Казахстаном Фейсалом бен Касимом Аль Тани в Дохе.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимовыгодное партнерство с холдингом Al Faisal может послужить пропуском для расширения присутствия катарского бизнеса в Казахстане. По его мнению, эта совместная работа способна проложить путь для новых инновационных инвестпроектов.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в строительном секторе, туризме и гостиничном бизнесе, а также реализации совместных проектов в сфере образования.

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