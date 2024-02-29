В Казахстане зарегистрировано свыше 1,5 тыс. коррупционных преступлений в 2023 году - агентство

АСТАНА /Trend/ - В Казахстане в 2023 году зарегистрировано свыше 1,5 тысячи коррупционных преступлений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали в ходе встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"В 2023 году зарегистрировано 1692 коррупционных преступления, изобличено 1324 лица, из которых 161 – руководители различного уровня. В суд направлено 1221 дело", - сказал он.

Как сообщил председатель Агентства, с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму 1,02 триллиона тенге (более 2,2 миллиарда долларов).

Жумагали также проинформировал Токаева о ходе ряда расследований. По завершенным уголовным делам ТОО «Оператор «РОП» в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге (более 44 миллионов долларов). В рамках досудебного расследования в отношении Кайрата Сатыбалдыулы с начала 2024 года обеспечено поступление в бюджет еще порядка 82,6 млрд тенге (185 миллионов долларов). Помимо этого, государству возвращено 942 га земельных участков в городе Косшы Акмолинской области рыночной стоимостью более 13 млрд тенге (около 29 миллионов долларов).

"В ходе мониторинга портала госзакупок не допущено нерациональное расходование средств на сумму 41,3 миллиарда тенге (около 92 миллионов долларов). Установлены манипуляции при регистрации автотранспорта в спецЦОНах. Из-за пробелов в работе информационных систем большая часть госпошлин и платежей от регистрации автомашин не поступала в бюджет. Благодаря устранению недостатков поступления в бюджет в 2023 году (в сравнении с 2022 годом) увеличились в 9 раз и составили 91,4 млрд тенге (свыше 200 миллионов долларов) при аналогичном количестве зарегистрированных автомашин", - сказал Жумагали.

По его словам, в рамках проекта "Антикоррупционное волонтерство" предотвращены риски завышения цен на товары и услуги на сумму более 2 миллиардов тенге (около 4,4 миллиона долларов), оказана бесплатная правовая помощь порядка 10 тысячам граждан.