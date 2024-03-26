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Токаев подписал поправки по вопросам трансфертного ценообразования

Казахстан Материалы 26 марта 2024 06:38 (UTC +04:00)
Токаев подписал поправки по вопросам трансфертного ценообразования

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, касающиеся трансфертного ценообразования, передает Trend.

Этот закон направлен на улучшение механизмов трансфертного ценообразования в международных бизнес-операциях и связанных с ними сделках.

Изменения в законодательстве касаются определения рыночной цены, введения контроля за трансфертным ценообразованием на товарных биржах, расширения критериев для определения участников сделки как взаимосвязанных, а также введения обязательства предоставления местной отчетности участниками сделок с взаимосвязанными нерезидентами.

Целью этих изменений является обеспечение справедливости в определении рыночных цен и предотвращение потерь доходов в государственный бюджет, а также сокращение административных издержек для налоговых органов и налогоплательщиков при контроле за трансфертным ценообразованием.

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