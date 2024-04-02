Касым-Жомарт Токаев отправится в один из регионов Казахстана, пострадавших от паводков

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправится в один из регионов страны, пострадавших от паводков.

Как передает во вторник Trend, об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

"4 апреля глава государства совершит рабочую поездку в один из регионов, пострадавших от паводков. Дополнительная информация о предстоящем посещении будет предоставлена позже", - написал он.

Отметим, что в регионах Казахстана продолжаются аварийно-спасательные работы в связи с паводками.

Всего в период паводка спасено и эвакуировано около 16 тысяч человек, из них порядка 6 тысяч детей.

В данное время, в пунктах временного размещения находятся около 4 тысяч человек, из них порядка 2 тысяч детей. Для них созданы необходимые условия.

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