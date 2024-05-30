В Риме прошла Министерская конференция "Центральная Азия + Италия"

АСТАНА /Trend/ - Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу приняла участие в III Министерской конференции "Центральная Азия + Италия".

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе мероприятия стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки, взаимодействие в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, сферах транспорта, логистики и "зеленой" энергетики.

В своем выступлении Нуртлеу отметил, что сегодня Центральная Азия представляет собой динамично развивающийся регион с собственным видением геополитических реалий и широкими торгово-экономическими возможностями.

"Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, Международный фонд спасения Арала и Зона свободная от ядерного оружия являются яркой демонстрацией однозначного стремления Центральной Азии развивать эффективное и взаимовыгодное сотрудничество и противостоять общим вызовам", – подчеркнул он.

Нуртлеу упомянул, что встреча в Риме весьма своевременна и дает возможность обсудить практические шаги и определить новые сферы сотрудничества Италии со странами центральноазиатского региона.

В свою очередь, заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни призвал к активному взаимодействию в таких важных сферах, как транспортная взаимосвязанность, энергетика, изменение климата и образование.

С докладами в ходе конференции также выступили министры иностранных дел Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала.

Помимо этого, в рамках III Министерской конференции "Центральная Азия + Италия" состоялись тематические сессии, посвященные водному и энергетическому сотрудничеству, глобальной взаимосвязанности и высшему образованию.

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