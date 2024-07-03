Казахско-китайские отношения развиваются беспрецедентными темпами - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахско-китайские отношения развиваются беспрецедентными темпами.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане.

"Считаю, что ваш визит имеет исключительное значение. Китайская Народная Республика – дружественное соседнее государство, важный стратегический партнер и один из главных союзников. С удовлетворением отмечаю, что казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами. Я высоко ценю ваш значимый вклад в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. Полностью поддерживаю вашу инициативу по выведению сотрудничества между двумя странами на новый уровень на благо наших народов", - отметил он.

Токаев высоко оценил состояние казахско-китайского сотрудничества, которое поступательно развивается по всем направлениям.

"Китай для нас не просто добрый сосед, а близкий друг и проверенный временем надежный партнер. Основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимной поддержки, мы выстроили поистине образцовые межгосударственные отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием", - подчеркнул он.

В свою очередь, Си Цзиньпин выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием.

"Уважаемый президент, мой дорогой друг! Благодарю вас за внимание, оказанное моему визиту. С момента вступления в должность главы государства вы всемерно и целеустремленно продвигаете реформы и развитие страны. Вы приняли целый пакет эффективных мер во внутренней и внешней политике. Благодаря этому заметно повышена совокупная мощь и международный авторитет вашей страны. Мы как дружественные соседи искренне радуемся этим достижениям. В прошлом году мы с вами встречались два раза (в Сиане и Пекине), наметили новые планы и определили магистральные направления динамичного развития китайско-казахских отношений в период "золотого тридцатилетия". Хотел бы подтвердить, что Китай всегда рассматривает отношения с Казахстаном со стратегической высоты и с учетом долгосрочной перспективы, считая Казахстан приоритетом своей внешней политики в отношениях с сопредельными странами и важным партнером в Центральной Азии. Наши воля и решимость по обеспечению китайско-казахских отношений остаются непоколебимыми и не подвержены конъюнктурным влияниям. Заверяю вас, что Китай всегда будет надежной опорой Казахстану", - сказал он.

Затем переговоры продолжились в расширенном составе с участием членов официальных делегаций.

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