В Бишкеке состоялось заседание Кыргызско-казахстанского делового совета

БАКУ /Trend/ - В Бишкеке в среду начал работу бизнес-форум в рамках первого заседания Кыргызско-казахстанского делового совета, в котором участвуют представители 14 казахстанских предприятий, сообщает "Казинформ".

По словам президента Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марата Шаршекеева, в прошлом году двусторонний товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном составил более 750 миллионов долларов.

"Казахстан является одним из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана. В казахстанском экспорте преобладает продукция растительного происхождения, мука, зерно, мучные и кондитерские изделия, металлоизделия, уголь, бытовая техника. В свою очередь, из Кыргызстана поставляются сельхозпродукция, фрукты и овощи, текстильная продукция, руда, лампы накаливания", - отметил президента Торгово-промышленной палаты.

Как отметил в своем выступлении советник-посланник посольства Казахстана в Кыргызстане Алмат Тоекин, казахстанская сторона заинтересована в увеличении нынешнего уровня товарооборота до одного миллиарда долларов в год, и для этого есть все возможности. Нынешняя встреча позволит сделать ещё один шаг в сторону развития двусторонних отношений, добавил дипломат.

По его словам, традиционно устойчивые экономические контакты двух стран подкреплены тесным политическим сотрудничеством. Только за неполный 2018 год президенты Казахстана и Кыргызстана провели восемь встреч. Это свидетельствует о братских отношениях стран и народов и еще более стимулирует углубление торгово-экономических связей.

В частности, Казахстан заинтересован в активизации сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как водно-энергетическая сфера, сельское хозяйство, транспорт и коммуникации, горнодобывающая, обрабатывающая промышленность и туризм.

Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана Адилбек уулу Шумкарбек, в свою очередь, отметил, что обеим странам интересны проекты не просто по добыче полезных ископаемых, но и их переработке. Интересны также инвестиции в сфере глубокой переработки сельхозкультур с дальнейшим экспортом в Китай и страны ЕАЭС.

"На сегодняшний день существует острая необходимость и активность в проектах в сфере новых инновационных продуктов. Это направление может стать прекрасной возможностью для казахского бизнеса. Нам необходимо углублять кооперацию. Уверен, что проведение таких форумов позволит сделать это", - отметил Адилбек Шумкарбек.

По итогам первых встреч был подписан меморандум о создании кыргызско-казахстанского делового совета между Торгово-промышленной палатой Кыргызстана и Внешнеторговой палатой Казахстана. Цель формирования совета - оказание содействия расширению и укреплению торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, подписаны соглашения между предприятиями двух стран, ожидаются новые контракты и между другими компаниями в рамках переговоров B&B.

В составе казахстанской делегации - представители экспортоориентированных предприятий строительной, машиностроительной, медицинской, химической, автомобильной отраслей.

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