В погибшего в Киргизии спецназовца стреляли из снайперской винтовки

8 августа 2019 15:05 (UTC+04:00)

Сотрудник спецназа, погибший при попытке задержания в Киргизии экс-президента Алмазбека Атамбаева, получил смертельное ранение из снайперской винтовки. Об этом в четверг сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он был одним из смелых бойцов. Он был ранен из снайперской винтовки. Мы все знаем, Атамбаев сам заявил, что имеет снайперскую винтовку ", - приводит слова Опумбаева новостной портал 24.kg

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