Сторонники Атамбаева прорвались через кордон в районе села Кой-Таш

8 августа 2019 16:59 (UTC+04:00)

Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева прорвали один из кордонов из сотрудников правоохранительных органов на ведущей в село Кой-Таш автодороге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши сторонники прорвали оцепление в районе села Кок-Жар и двинулись в сторону Кой-Таша", - сказал представитель штаба. По его словам, через заграждение прорвалось около 500 человек. "Сейчас они продолжают двигаться в сторону резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш", - сказал собеседник.

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