Задержан бывший глава администрации президента Кыргызстана

9 августа 2019 10:20 (UTC+04:00)

Экс-руководитель администрации президента Кыргызстана и соратник бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов задержан сотрудниками правоохранительных органов на 48 часов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с законодательством, Ниязов задержан правоохранительными органами на 48 часов", - сказал он. По его словам, Ниязов подозревается в причастности к захвату заложников. В течение двух суток суд должен принять решение о мере пресечения в отношении бывшего главы администрации президента.

Ниязов был задержан в четверг вместе с Атамбаевым в результате проведенной правоохранительными органами операции, которая продолжалась почти сутки. В среду спецназ Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана предпринял в селе Кой-Таш Чуйской области попытку задержания Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили и взяли в заложники шестерых бойцов. После этого в районе села начались столкновения между прибывшими на место дополнительными силами милиции и поддерживающими Атамбаева гражданами.

Вторая попытка силовиков оказалась удачной, и 8 августа Атамбаев и его соратники, включая Ниязова, были задержаны.

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