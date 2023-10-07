В Кыргызстане ввели госрегулирование цен на хлеб

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики и коммерции Кыргызстана ввело временное государственное регулирование цен на хлеб и хлебобулочные изделия на территории страны с целью предотвратить повышение цен на эти важные продукты и обеспечить доступность для населения, передает Trend.

Эта мера будет действовать в течение 90 дней, а цены на продукты будут установлены в ближайшие дни.

Будет осуществляться мониторинг цен, и в случае нарушений будут применяться соответствующие меры: сначала выдача предписания, а затем штрафы.

Ранее, в сентябре, кыргызские власти также ввели запрет на экспорт муки, пшеничного зерна и меслина на полгода. Причиной для этой меры было объявлено обеспечение продовольственной безопасности, так как цены на муку, ввозимую из Казахстана и составляющую до 50% местного рынка, резко возросли за несколько недель до введения запрета.