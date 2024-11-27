Азербайджано-кыргызский фонд развития и Фонд туризма Кыргызстана договорились о сотрудничестве

БИШКЕК /Trend/ - Азербайджано-кыргызский фонд развития (АКФР) и Фонд поддержки развития туризма Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает в среду Trend со ссылкой на АКФР.

Документ подписали сопредседатель правления Азербайджано-кыргызского фонда развития Алмаз Мамбетов и президент Фонда поддержки развития туризма Кылычбек Рысалиев.

Основной целью меморандума является установление долгосрочного сотрудничества в сфере туризма.

В рамках сотрудничества стороны планируют работать над совместным изучением потенциальных проектов в сфере туризма, анализом мастер-планов и технико-экономических обоснований и иной документации для финансирования проектов, а также обмениваться опытом и внедрять лучшие мировые практики.

Отмечается, что особое внимание будет уделено привлечению партнерских организаций в сфере развития туристической отрасли; консультационным и информационным мероприятиям.

Также стороны планируют совместно заниматься туристической, культурно-креативной, экспертной, инвестиционной деятельностью, совместно проводить мероприятия по созданию благоприятных условий для туристического бизнеса в интересах обеих стран.

Ожидается, что сотрудничество между фондами будет способствовать созданию новых возможностей для роста туристической отрасли, а также развитию культурных и инвестиционных связей между двумя странами.