Иранский холдинг готов инвестировать в горнодобывающую отрасль Кыргызстана

БИШКЕК /Trend/ - Иранский инвестиционный горнодобывающий холдинг "Sadr Tamin Investment Company" готов инвестировать в проекты горнодобывающей отрасли Кыргызстана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана, об этом сказал генеральный директор иранского холдинга Ахмад Надери на встрече с послом Кыргызстана в Иране Турдакуном Сыдыковым при участии членов совета директоров холдинга и руководителей отраслевых горнодобывающих компаний.

На встрече была проведена презентация, в ходе которой Сыдыков рассказал о проводимой работе правительства Кыргызстана по улучшению инвестиционного климата страны, о действующих льготах и преференциях для иностранных инвесторов.

Посол также представил информацию об актуальных и перспективных месторождениях на территории Кыргызстана, в том числе месторождениях полиметаллов и редкоземельных металлов.

По итогам встречи стороны договорились организовать визит рабочей группы иранского холдинга в Кыргызстан для проведения предметных переговоров и подписания соответствующих соглашений по реализации перспективных инвестиционных предложений по освоению месторождений на территории Кыргызстана.