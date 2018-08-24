Узбекистан и Таджикистан изучают возможность увеличить количество КПП на границе

Пограничные ведомства Таджикистана и Узбекистана приступили к изучению вопроса по открытию новых контрольно-пропускных пунктов на границе двух государств, сообщает агентство "Азия плюс".

Инициатива об открытии новых КПП на таджикско-узбекской границе была озвучена в ходе состоявшегося 17-18 августа госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент и его встречи с лидером Узбекистана Шавкатом Мрирзиёевым.

По предварительным данным на границе двух государств в ближайшее время будут открыты от 3 до 15 новых КПП, сообщил "АП" источник в правительстве Таджикистана.

Новые КПП не будут иметь международного статуса, и на сегодняшний день говорить о конкретных местах их дислокации преждевременно, отметил источник.

Новые КПП послужат более устойчивому развитию отношений населения приграничных районов Таджикистана и Узбекистана, считают в таджикском правительстве.

Согласно межправительственному соглашению от 2002 года, на границе между Таджикистаном и Узбекистаном установлены 16 КПП, в том числе девять имеют международный статус.

Большинство КПП были закрыты в середине 2000-х из-за обострения двусторонних отношений, и в пропускном режиме до начало текущего года работали только два КПП: один в направлении Турсунзаде-Сарыассия, другой в направлении Бустон-Бекабад.

В марте текущего года перед госвизитом Шавката Мирзиёева в Душанбе в полном объеме заработали все 16 КПП на таджикско-узбекской границе.

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