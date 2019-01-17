В Таджикистане построят предприятие по производству пищевого крахмала

17 января 2019 09:54 (UTC+04:00)

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрикаи қаннодии Амирӣ» (Кондитерская фабрика Амири) модернизирует производство и намерено построить новые производственные мощности в Таджикистане. Соответствующее соглашение подписано накануне с правительством Таджикистана, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Как сообщает госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана, согласно документу кондитерская фабрика «Амири», на модернизацию и строительство новых производственных мощностей планирует вложить более $23 млн. инвестиции.

Проект состоит из трех фаз, которые предусматривают модернизацию существующего кондитерского предприятия, строительство предприятия по производству пищевого крахмала, а также возведение предприятия по производству муки и изделий из него.

По проекту, после модернизации мощность предприятия увеличится до 27 тыс. тонн продукции в год. Предприятие производит кондитерские изделия, в том числе, конфеты.

В следующей фазе проекта, предусмотрено строительство предприятия по производству пищевого крахмала с годовой мощностью 8 тыс. тонн.

Мощность будущего предприятия по производству муки и изделий из него составит не менее 1 тыс. тонн.

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