Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ увеличился на 12,5%

21 января 2019 09:56 (UTC+04:00)

Объем товарооборота Таджикистана со всеми странами СНГ по итогам прошлого года увеличился на 12,5 процента по сравнению с 2017 годом, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Высокий рост торговли наблюдается с Узбекистаном (2,3 раза), Азербайджаном (2,4 раза) и Кыргызстаном (27,7 процента).

По данным агентства по статистике Таджикистана, сумма торговли с Узбекистаном по итогам 2018 года составила около 287 миллионов долларов, более 131,7 миллиона долларов из которых составляет импорт продукции.

Показатели экспорта в эту соседнюю страну составили более 155,2 миллиона долларов. Товарооборот Таджикистана с Кыргызстаном составил более 62,3 миллиона долларов, а с Азербайджаном 6,8 миллиона долларов.

Первую строчку в товарообороте занимает Россия – 1, 23 миллиарда долларов. Далее следует Казахстан – 836,5 миллиона долларов.

Всего товарооборот между Таджикистаном и странами СНГ за прошлый год составил более 2,3 миллиарда долларов, что на 12,5 процента больше показателя 2017 года.

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