Таджикистан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере госслужбы

1 февраля 2019 09:46 (UTC+04:00)

Вопросы развития сотрудничества в сфере государственной службы между Таджикистаном и Кыргызстаном обсуждены накануне в Бишкеке, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Чрезвычайный и Полномочный просол Республики Таджикистан в Кыргызской Республике Сухроб Олимзод встретился с директором государственной кадровой службы Кыргызстана А.Мадумаровым.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере государственной службы.

Также обсуждены вопросы наращивания тесного сотрудничества между соответствующими государственными ведомствами обеих стран, организации семинаров и курсов повышения квалификации для госслужащих.

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