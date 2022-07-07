Таджикистан почти вдвое увеличил импорт текстиля из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года экспорт текстильной продукции из Узбекистана в Таджикистан составил 10,5 миллиона долларов, что почти в два раза больше показателя аналогичного периода 2021 года (5,4 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, экспорт товаров и услуг из Узбекистана в Таджикистан в отчетный период составил 171 миллион долларов, увеличившись на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (153,6 миллиона долларов).

Наибольшая доля узбекского экспорта текстильной продукции в январе - мае 2022 года пришлась на Россию (454,6 миллиона долларов). Далее следуют Турция (278,6 миллиона долларов) и Китай (193,7 миллиона долларов).

Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном за первые пять месяцев 2022 года достиг 233,7 миллиона долларов, что на 29,9 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (179,9 миллиона долларов).