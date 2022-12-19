Таджикистан и Беларусь увеличат выдачу разрешений на автомобильные перевозки

БАКУ /Trend/ - Таджикистан и Беларусь договорились увеличить обмен бланками разрешений на осуществление международных перевозок автомобильным транспортом на 2023 год.

Об этом стало известно на заседании таджикско-белорусской комиссии по грузоперевозкам, прошедшем 29-30 ноября 2022 в Душанбе, передает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Таджикистана.

Белорусскую делегацию во главе с начальником Управления автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта и коммуникаций Андреем Гладким принял министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим.

В ходе встречи было подчеркнуто, что двустороннее сотрудничество Таджикистана и Беларуси в области международных автомобильных перевозок обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития.

"Объем грузоперевозок между двумя странами увеличился в январе - ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Принимая во внимание увеличение объемов перевозок грузов автомобильным транспортом и потребности перевозчиков обеих стран, стороны договорились увеличить количество разрешительных листов на осуществление взаимных автомобильных грузоперевозок на 2023 год", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились создать условия для дальнейшего развития международных автомобильных перевозок между двумя странами.