АБР прогнозирует рост экономики Таджикистана на 6,5% в 2024 и 2025 годах

БАКУ /Trend/ - По прогнозам, экономический рост Таджикистана несколько замедлится в 2024 и 2025 годах из-за снижения денежных переводов, ограничений фискального пространства и снижения мирового спроса на основные экспортные товары Таджикистана, сообщает Азиатский банк развития (АБР), передает Trend.

Валовой внутренний продукт (ВВП) страны, согласно прогнозам, вырастет на 6,5% как в этом, так и в следующем году после роста в 8,3% в 2023 году, согласно «Обзору развития Азии за апрель 2024», главному экономическому докладу банка, опубликованному сегодня. Рост ВВП в 2023 году был обусловлен ростом сельского хозяйства и строительства, а также ростом сферы услуг.

«Таджикистан сталкивается с серьезными климатическими проблемами и рисками, которые могут привести к необратимому экономическому, социальному и экологическому ущербу», - сказала постоянный представитель АБР в Таджикистане Шенни Кэмпбелл. «Развитие зеленой экономики является ключом к устойчивому росту страны».

В условиях роста населения нехватка пахотных земель в Таджикистане привела к большой зависимости от импортируемых продуктов питания, ослабляя продовольственную безопасность и повышая уязвимость населения к стихийным бедствиям. За последние 34 года страна потеряла около 20% своих ледников. Это представляет собой серьезную угрозу для экономики, поскольку страна в значительной степени зависит от рек, питаемых ледниками, для производства гидроэлектроэнергии.

При поддержке АБР правительство подготовило и приняло Стратегию развития зеленой экономики до 2027 года. В стратегии определены 11 приоритетных направлений, включая энергоэффективность, системы управления отходами и экотуризм. Правительство намерено увеличить мощность возобновляемых источников энергии до 10 тысяч мегаватт и добиться полного производства экологически чистой электроэнергии и нулевых выбросов к 2037 году.

Доклад призывает Таджикистан принять климатически-ориентированную политику и ввести комплексную климатическую фискальную основу для улучшения планирования, составления бюджета и реализации Стратегии развития зеленой экономики. Правительство может также рассмотреть возможность обновления политики государственных закупок и стандартов строительства путем интеграции принципов зеленой экономики.

По прогнозам, в 2024 и 2025 годах инфляция в Таджикистане достигнет 5,5% и 6,5% соответственно, валютные интервенции смягчат рост и волатильность обменного курса. Рост инфляции обусловлен ожидаемым ростом кредитования по мере увеличения депозитов, 40%-ым повышением пенсий, стипендий и зарплат бюджетников с 1 января 2024 года и повышением тарифов на электроэнергию на 16%, которое также вступило в силу в первый день текущего года.

АБР стремится к созданию процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом усилий по искоренению крайней бедности. АБР создан в 1966 году, в него входят 68 стран, из которых 49 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.